Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 172,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'652 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 172,75 CHF. Bei 168,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 131'808 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 14,84 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,31 EUR je Richemont-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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