Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Freitagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 170,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'516 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 169,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,85 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 132'844 Richemont-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 18,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 33,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,34 EUR ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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