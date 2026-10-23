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23.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Bären lasten am Freitagnachmittag auf Richemont
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 162,75 CHF.
Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 5,6 Prozent auf 162,75 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'451 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 162,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 554'309 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 19,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 21,84 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,34 EUR.
Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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