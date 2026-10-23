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23.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 164,50 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,6 Prozent auf 164,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'447 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 164,25 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 171,85 CHF. Zuletzt wechselten 288'782 Richemont-Aktien den Besitzer.
Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,34 EUR belaufen.
Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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