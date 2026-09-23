Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 169,55 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'978 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie sank bis auf 169,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,65 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 177'088 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,26 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 33,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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