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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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23.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit grünen Vorzeichen

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 170,60 CHF.

Richemont
170.34 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 170,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'964 Punkten steht. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,10 CHF aus. Bei 170,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96'612 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 15,63 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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