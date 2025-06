Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 147,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'885 Punkten steht. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,80 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 146,00 CHF. Bisher wurden heute 214'057 Richemont-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,55 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 27,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 112,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2025 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,45 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,13 EUR je Richemont-Aktie.

