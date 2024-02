Richemont Aktie News: Richemont verteuert sich am Nachmittag

Um 04:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 137,85 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'502 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Richemont-Aktie bei 138,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 237'164 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2023 markierte das Papier bei 161,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 14,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 102,95 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 25,32 Prozent sinken.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,57 EUR je Richemont-Aktie. Am 18.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Richemont in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4'899,00 EUR im Vergleich zu 5'022,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.05.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Richemont.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,42 EUR je Aktie.

