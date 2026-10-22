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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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22.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont verliert am Vormittag

Richemont Aktie News: Richemont verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 173,20 CHF ab.

Richemont
174.19 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 173,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'519 Punkten steht. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,80 CHF nach. Bei 173,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 37'515 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 16,74 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 26,56 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0653 15.06.2029 160677003
Long 12.4385 17.12.2027 140829053
Long 290.231 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.54 17.09.2027 160910900
Short 173.1 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.366 10.73 160910323
Long 11.9379 5.53 160910171
Long 24.7286 1.16 161114298
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4952 15.71 160910334
Short 11.9379 5.92 160910332
Short 18.2211 3.21 161357121
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Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.90 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 172.45 -1.79% Richemont

Richemont am 22.10.2026

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