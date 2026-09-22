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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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22.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Dienstagvormittag ins Plus

Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Dienstagvormittag ins Plus

Die Aktie von Richemont zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 169,90 CHF.

Richemont
170.38 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 169,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 170,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 169,95 CHF. Zuletzt wechselten 23'899 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,01 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,35 EUR belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 283.6082 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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