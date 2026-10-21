Richemont Aktie News: Richemont tritt am Vormittag auf der Stelle

Bei der Richemont-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 175,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'436 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 175,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 176,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'519 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 14,98 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,67 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 EUR je Richemont-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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