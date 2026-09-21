Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 168,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'875 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 169,75 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 27'729 Richemont-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 16,67 Prozent niedriger. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 24,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,35 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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