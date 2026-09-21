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21.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag behauptet

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag behauptet

Die Aktie von Richemont zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 168,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Richemont
169.39 CHF 0.27%
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Richemont-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 168,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'962 Punkten steht. Bei 170,00 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 167,85 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,75 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 190'656 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 16,49 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 32,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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