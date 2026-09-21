Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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21.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Richemont zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Richemont konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 169,45 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 169,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Bei 170,00 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 169,75 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 115'825 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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