Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Freitagvormittag ins Minus

Die Richemont-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 182,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Bei 181,90 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,65 CHF. Bisher wurden heute 49'831 Richemont-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 43,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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