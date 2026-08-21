Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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21.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 182,65 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 182,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'297 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 181,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 119'553 Richemont-Aktien.
Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 9,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 30,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,37 EUR ausgeschüttet werden.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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