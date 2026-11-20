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20.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 174,25 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 174,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'700 Punkten steht. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,10 CHF nach. Mit einem Wert von 174,35 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 275'487 Richemont-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 13,82 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 19.05.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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