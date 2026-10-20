Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 176,15 CHF. Bei 175,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'290 Stück gehandelt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 13,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 38,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Richemont-Aktie mit Buy

Richemont-Aktie klettert: Offenbar Gespräche mit Signet über möglichen De-Beers-Kauf