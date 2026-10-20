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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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20.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu

Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Richemont legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 175,70 CHF.

Richemont
175.56 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 176,15 CHF. Bei 175,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'290 Stück gehandelt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 13,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 38,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8745 15.06.2029 160677003
Long 12.0966 21.12.2029 160677013
Long 294.0873 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6933 17.09.2027 160910900
Short 175.4 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4596 11.30 160910322
Long 12.0897 6.15 160910317
Long 29.2333 1.28 161114297
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6581 14.29 160910334
Short 8.1581 9.17 160910333
Short 20.6353 1.94 161357121
In eigener Sache

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15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
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Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
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Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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