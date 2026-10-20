Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Richemont legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 175,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 176,15 CHF. Bei 175,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'290 Stück gehandelt.
Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 13,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 38,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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