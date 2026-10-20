Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 174,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 174,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 174,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,85 CHF. Bisher wurden heute 119'890 Richemont-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 13,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Mit Abgaben von 27,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,33 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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