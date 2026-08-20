Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Richemont. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 185,80 CHF.
Das Papier von Richemont legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 185,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'397 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 186,25 CHF. Bei 184,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 29'231 Stück.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gewinne von 8,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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