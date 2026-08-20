Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 181,70 CHF ab.
Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 181,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'313 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 181,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 261'657 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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