Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 184,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 184,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'347 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 183,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 184,85 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 106'378 Aktien.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,41 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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