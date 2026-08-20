Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 184,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'347 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 183,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 184,85 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 106'378 Aktien.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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