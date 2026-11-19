Die Richemont-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 178,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 179,90 CHF an. Bei 178,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 61'547 Richemont-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. 13,34 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 28,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR je Aktie ausschütten.

Am 14.05.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Am 19.05.2028 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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