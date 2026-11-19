Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 180,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'801 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,70 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 356'056 Richemont-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 41,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,31 EUR aus.

Die Richemont-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.05.2027 erwartet. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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