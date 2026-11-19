|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 180,10 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 180,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'801 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,70 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 356'056 Richemont-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 41,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,31 EUR aus.
Die Richemont-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.05.2027 erwartet. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,75 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Richemont-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold
UBS AG: Richemont-Aktie erhält Buy
Analyse: Overweight-Bewertung für Richemont-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Donnerstagmittag nordwärts (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Richemont am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.