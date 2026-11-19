Um 12:28 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 179,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'808 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 180,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 210'075 Richemont-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 41,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,31 EUR belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Am 19.05.2028 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,75 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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