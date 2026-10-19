Richemont Aktie News: Richemont fällt am Vormittag

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 174,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'324 Punkten steht. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 174,00 CHF. Zuletzt wechselten 15'059 Richemont-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,33 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,47 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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