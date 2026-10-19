Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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19.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Richemont
Die Aktie von Richemont gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 174,75 CHF.
Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 174,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'335 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 173,40 CHF ein. Bei 174,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 121'993 Richemont-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 15,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 37,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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