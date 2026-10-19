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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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19.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Richemont

Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Richemont

Die Aktie von Richemont gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 174,75 CHF.

Richemont
174.38 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 174,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'335 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 173,40 CHF ein. Bei 174,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 121'993 Richemont-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 15,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 37,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4536 17.12.2027 160676987
Long 292.5783 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4536 17.12.2027 160677035
Short 174.5 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.275 11.39 160910323
Long 12.4643 5.64 160910317
Long 29.0833 0.75 161114297
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5349 14.91 160910334
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05.10.26 Richemont Buy UBS AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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