Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 174,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'336 Punkten steht. In der Spitze fiel die Richemont-Aktie bis auf 173,40 CHF. Bei 174,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 65'631 Richemont-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,01 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 27,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 EUR.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Richemont-Aktie mit Buy

Richemont-Aktie klettert: Offenbar Gespräche mit Signet über möglichen De-Beers-Kauf