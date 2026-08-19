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19.08.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont fällt am Vormittag

Richemont Aktie News: Richemont fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Richemont. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 186,50 CHF.

Richemont
186.98 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 186,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'346 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 186,25 CHF. Mit einem Wert von 186,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 21'319 Stück.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,41 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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