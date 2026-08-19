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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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19.08.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Nachmittag schwächer

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 186,00 CHF.

Richemont
186.92 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 186,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 185,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 195'804 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 8,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 185.45 -0.86% Richemont

Richemont am 19.08.2026

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