Richemont Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Richemont

Die Richemont-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 186,70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'338 Punkten steht. Bei 186,00 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 186,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 98'875 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingebracht

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst