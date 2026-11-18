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18.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 174,95 CHF.
Die Richemont-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 174,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'929 Punkten liegt. Bei 175,70 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,25 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307'397 Richemont-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 37,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,30 EUR aus.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 14.05.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 19.05.2028 dürfte Richemont die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,70 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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