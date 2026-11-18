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18.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 175,00 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 175,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'971 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 175,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 173,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 167'004 Richemont-Aktien.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,30 EUR belaufen.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,70 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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