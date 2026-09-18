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18.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Minus

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 169,15 CHF.

Richemont
168.93 CHF -1.63%
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Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 169,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'852 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,35 CHF aus. Mit einem Wert von 171,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 875'605 Richemont-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Gewinne von 19,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,80 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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