Richemont Aktie News: Richemont am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Richemont-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 169,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'937 Punkten notiert. Bei 169,50 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 171,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 765'416 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,15 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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