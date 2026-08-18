Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Richemont-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 186,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 185,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,60 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'850 Stück gehandelt.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,69 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,37 EUR je Richemont-Aktie.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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