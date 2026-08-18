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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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18.08.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag fester

Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Richemont
186.56 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 186,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 187,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 185,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 196'729 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 7,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 31,87 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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