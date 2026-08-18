Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 185,80 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 185,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Bei 185,20 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 77'284 Stück.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von 8,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 31,54 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingebracht
Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont verbilligt sich am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.