Richemont Aktie News: Richemont verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 185,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Bei 185,20 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 77'284 Stück.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von 8,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 31,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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