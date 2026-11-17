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17.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 176,05 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 176,05 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,35 CHF. Bei 175,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 26'041 Richemont-Aktien gehandelt.
Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 12,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,30 EUR.
Am 14.05.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 19.05.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,69 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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