Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Richemont-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 174,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'028 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 176,45 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,75 CHF aus. Bei 175,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 238'204 Richemont-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,90 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,30 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 19.05.2028.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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