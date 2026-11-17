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17.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 173,75 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 173,75 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 172,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 138'596 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,37 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,79 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,30 EUR aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.05.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,69 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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