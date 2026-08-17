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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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17.08.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gibt am Montagvormittag nach

Richemont Aktie News: Richemont gibt am Montagvormittag nach

Die Aktie von Richemont gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 191,10 CHF ab.

Richemont
192.15 CHF 0.02%
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Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 191,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 191,10 CHF ein. Bei 191,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 13'219 Aktien.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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