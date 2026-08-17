Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Richemont gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 185,85 CHF ab.
Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 185,85 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 185,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,80 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 206'615 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 46,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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