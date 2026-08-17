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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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17.08.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit negativen Vorzeichen

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 190,05 CHF ab.

Richemont
192.15 CHF 0.02%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 190,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 190,05 CHF. Bei 191,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 71'720 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,07 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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