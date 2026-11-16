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16.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 170,90 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,20 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46'778 Richemont-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 18,31 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,57 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 EUR.
Voraussichtlich am 14.05.2027 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,54 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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