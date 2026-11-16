Richemont Aktie News: Richemont schiebt sich am Nachmittag vor

Die Richemont-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 174,95 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 169,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 371'693 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. 15,58 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 37,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,30 EUR.

Die Richemont-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.05.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 19.05.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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