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16.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 174,20 CHF.
Die Richemont-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 174,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,60 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,55 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 180'847 Richemont-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 16,07 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 26,98 Prozent wieder erreichen.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,30 EUR belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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