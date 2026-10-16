Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 174,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'325 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 174,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 174,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 81'533 Stück.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 37,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,36 EUR belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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