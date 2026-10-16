Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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16.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Richemont zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 176,10 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 176,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 178,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,85 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 210'985 Richemont-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 38,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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