Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 176,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 178,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,85 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 210'985 Richemont-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 38,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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