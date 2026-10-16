Richemont Aktie News: Richemont am Mittag im Aufwind

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 177,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'359 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 178,35 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 174,85 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 146'635 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 12,31 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,26 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,36 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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